Bloomberg: в Кремле посчитали прямые убытки финансовому сектору от санкций
В Министерстве финансов РФ посчитали прямые убытки для финансового сектора страны в результате введенных странами Запада санкций за ее вторжение в Украину, сообщает Экономическая правда.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Министерства финансов России в распоряжении редакции.
Так, финансовый сектор России понес сотни миллиардов долларов "прямых убытков" от широких санкций, введенных США и союзниками.
Оценка, включающая значительные удары по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также 300 миллиардов долларов валютных резервов, замороженных санкциями, была включена в презентацию для совещания топ-чиновников РФ в прошлом месяце.
Россия оценила, что в результате санкций потеряла:
- 40% рыночной капитализации;
- 300 млрд долларов резервов Центробанка РФ;
- 4,6 трлн руб в виде замороженных евробондов;
- 10% капитала банковской системы;
- 563 млрд руб. замороженных розничных активов, а также активов, находящихся в депозитариях.
Кроме того, в презентации отмечается влияние попадания под санкции 80% активов банковского сектора, отключения от международной платежной системы Swift и потеря доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению. Отмечается, что инструменты, в частности – деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичные публичные предложения – практически исчезли.
В отчете не приведена общая оценка удара от санкций, зато сосредотачивается на финансовой системе и не рассматривает влияние на экономику в целом.