Глава облсовета: ВСУ освободили село Киселевка Херсонской области

В среду, 14 сентября, Вооруженные силы Украины освободили село Киселевка Херсонской области. В результате, между нашими подразделениями и оккупированным Херсоном остался один населенный пункт — Чернобаевка, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.

"Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию город Херсон, это знаменитая Чернобаевка" , — сказал он.

Отметим, Чернобаевка находится в 10 км от Херсона.

Как сообщалось, по данным разведки Великобритании, огневой контроль ВСУ над переправами через Днепр не позволяет войскам РФ перебросить достаточные резервы на правобережье Херсонской области.