Глава облсовета: ВСУ освободили село Киселевка Херсонской области
В среду, 14 сентября, Вооруженные силы Украины освободили село Киселевка Херсонской области. В результате, между нашими подразделениями и оккупированным Херсоном остался один населенный пункт — Чернобаевка, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.
"Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию город Херсон, это знаменитая Чернобаевка", — сказал он.
Отметим, Чернобаевка находится в 10 км от Херсона.
Как сообщалось, по данным разведки Великобритании, огневой контроль ВСУ над переправами через Днепр не позволяет войскам РФ перебросить достаточные резервы на правобережье Херсонской области.