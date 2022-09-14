У парламента Армении собрались сотни людей: требуют отставки Пашиняна

Напряженная ситуация в настоящее время сложилась у здания парламента Армении, где проходит спонтанный митинг, сообщает Новости-Армения.

Протестующие пытались прорваться в здание, выломав ворота, но попытка оказалась неуспешной. Они скандируют: «Никол – предатель».

Волнения начались после того, как, выступая в среду в ходе правительственного часа в парламенте, премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности подписать некие документы, из-за которых его могут назвать предателем. После начала митинга Пашинян заявил, что "никакой документ не подписан и не готовится к подписанию".

В Ереване вечером в среду спонтанно начались митинги с требованием отставки властей. Люди собрались у зданий правительства и парламента. Протестующие выражают свое несогласие с политикой властей, которых участники акции обвиняют в несоблюдении интересов Армении и Арцаха.