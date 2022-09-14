Кулеба назвал единственный путь решения проблемы с ЗАЭС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что полный вывод российского военного и технического персонала из Запорожской атомной электростанции является единственным путем обеспечения безопасного ее функционирования, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба заявил на брифинге в Одессе после встречи с коллегами из Ирландии и Литвы Саймоном Ковени и Габриелюсом Ландсбергисом.

"Я подчеркнул – и это наш сигнал не столько Литве и Ирландии, сколько нашим партнерам, – что, по мнению Украины, единственным стабильным безопасным решением проблемы Запорожской АЭС является полный вывод из нее военного и технического персонала России" , – сказал он.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что какие-либо другие предложения по решению проблемы ЗАЭС являются "полумерами, которые могут выглядеть симпатично, но в корне не решают проблему, а значит, не должны быть реализованы".

"Украина продолжит работать с МАГАТЭ, а также со всеми другими партнерами для того, чтобы обеспечить безопасность Запорожской АЭС, вернуть ее под полный и надежный контроль Украины" , – подытожил Кулеба.

Как сообщалось ранее, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что увидел признаки согласия как Украины, так и России на создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.