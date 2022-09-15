ISW: РФ хочет загнать в Украину недоукомплектованные чеченские батальоны
Институт изучения войны (ISW) утверждает, что российское военное руководство в поисках возможного усиления полагается на чеченские батальоны, которые недоукомплектованные и состоят преимущественно из наемников из экономически депрессивных регионов России, сообщает Украинская правда.
По данным военных аналитиков, российское военное руководство продолжает в значительной степени полагаться на якобы чеченские подразделения, чтобы создать боевую мощь для операций в Украине.
Однако, по данным украинской разведки, российское руководство планирует передислоцировать в Украину четыре чеченских батальона, которые в значительной степени недоукомплектованные и состоят преимущественно из нечеченских наемников из экономически депрессивных регионов России.
Аналитики института не оставили без внимания обстрел россиянами Кривого Рога.
Вероятно, предполагают они, российские войска нацелились на Карачунскую дамбу, чтобы повредить украинские понтонные мосты ниже по течению, особенно в свете недавних сообщений о том, что украинские войска пытаются расширить свой плацдарм через реку Ингулец у Давидова моста в рамках действующего контрнаступления.
Ключевые выводы экспертов ISW
- Приближенный к Путину олигарх Евгений Пригожин утверждается как лицо, непосредственно причастное к так называемой российской "спецоперации" в Украине.
- Вероятно, российские войска обстреляли украинскую гидротехническую инфраструктуру в Днепропетровской области, чтобы помешать Украине пересекать реку Ингулец.
- Украинское контрнаступление в восточной части Харьковской области продолжает обезвреживать российские силы и угрожать российской артиллерии и ПВО.
- Российские и украинские источники сообщали о наземных атаках украинских войск на севере Херсонской области, западной части Херсонской области и северо-западнее Херсона, но не сообщали о серьезных достижениях.
- Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута и северо-западнее и юго-западнее города Донецк.
- Финансирование добровольческих батальонов, скорее всего, создает дополнительную финансовую нагрузку на российские города и области.
- Российские оккупационные власти отключили мобильный Интернет в оккупированной Луганской области 14 сентября, вероятно, чтобы сохранить собственную оперативную безопасность и лучше контролировать информационную среду, поскольку российские войска, оккупационные чиновники и коллаборационисты бегут из только что освобожденной Харьковской области в Россию.