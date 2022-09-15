Генштаб: РФ пытается укрепить первую линию обороны в двух областях
За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"От авиационных, ракетных ударов и применения реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов", — отметили в ведомстве.
Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Камянка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник обстреливает инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:
- на Северском направлении – в районе Галагановки Черниговской области;
- на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск;
- на Краматорском направлении – Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка;
- на Бахмутском направлении – Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
- на Запорожском направлении – Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Большая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье;
- на Южнобужском направлении – Белая Криница, Ольгино, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Ивановка. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА.
По информации Генштаба, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии вооруженных сил РФ на Бахмутском направлении. В ведомстве добавили, что значительные потери не разрешают продолжать боевые действия указанным подразделением без проведения дополнительных мероприятий.
"С целью удержания временно захваченных территорий враг пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях — перемещает резервы из состава подразделений 3 армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных из Харьковского направления", — пишет Генштаб.
В то же время, из-за нарушений Силами обороны логистического обеспечения оккупантов, подразделения вооруженных сил РФ, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, испытывают проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.
Силы обороны продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.
"Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы противника, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются", — добавили в Генштабе.
Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили четыре самолета оккупантов: три Су-25 и один Су-24М.