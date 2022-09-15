Зеленский попал в ДТП
Президент Украины Владимир Зеленский попал с кортежем в ДТП в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
"В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения", - сообщил он.
Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой.
Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено, добавил Никифоров.
Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.