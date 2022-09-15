Зеленский попал в ДТП

Президент Украины Владимир Зеленский попал с кортежем в ДТП в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения" , - сообщил он.



Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой.

Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено, добавил Никифоров.

Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.