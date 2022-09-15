УЗ запустила поезд из Харькова в освобожденную Балаклею

"Укрзализныця" возвращает железнодорожное сообщение на деоккупированную Харьковщину. С 15 сентября между Харьковом и Балаклеей начнет курсировать рельсовый автобус.

Об этом говорится﻿ в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Для восстановления сообщения железнодорожники оперативно восстановили мост и десятки поврежденных путей и контактных сетей.

Поезд №6403/6402 Харьков — Балаклея — Харьков будет отправляться ежедневно из Харькова в 7:00 и прибывать в Балаклею в 8:55. Из Балаклеи будет отправляться в 9:15 и прибывать в Харьков в 11:10.

Поезд №6407/6404 будет отправляться каждый день из Харькова в 15:50 и прибывать в Балаклею в 17:40. Из Балаклеи будет отправляться в 18:00 и прибывать в Харьков в 19:55.

Остановки – на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка.

Стоимость проезда из Харькова в Балаклею — 29 грн. Билеты можно купить в кассах и проводниках во время путешествия.