Британская разведка: В армии РФ паника и проблемы с управлением

Российские силы в значительной степени выведены из района западнее реки Оскол в Харьковской области и многие подразделения отступили, оставив ценную технику. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, сообщает Украинская правда.

"Способы вывода российских войск за последнюю неделю были разными. Некоторые подразделения отступили в относительно хорошем порядке и под контролем, тогда как другие убегали в явной панике" , - говорится в сообщении.

Ценное оборудование, оставленное русскими войсками, включало средства, нужные для обеспечения артиллерийского стиля ведения войны России.

Среди них как минимум одна контрбатарейная РЛС "Зоопарк" и как минимум одна машина управления артиллерией.