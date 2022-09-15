Генштаб: было уничтожено еще четыре вражеских самолета

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 53 850 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 2193 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4682 (+17) ед,

артиллерийских систем – 1295 (+5) ед,

РСЗО – 311 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 167 (+0) ед,

самолетов – 250 (+4) ед,

вертолетов – 215 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),

крылатых ракет ‒ 233 (+0),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3522 (+21) ед,

специальной техники – 120 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях. Данные уточняются.

В утренней сводке Генштаба сообщается﻿, что украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили четыре самолета оккупантов: три Су-25 и один Су-24М.