Генштаб: было уничтожено еще четыре вражеских самолета
В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в живой силе и технике.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 53 850 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2193 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4682 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 1295 (+5) ед,
- РСЗО – 311 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 167 (+0) ед,
- самолетов – 250 (+4) ед,
- вертолетов – 215 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),
- крылатых ракет ‒ 233 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3522 (+21) ед,
- специальной техники – 120 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях. Данные уточняются.
В утренней сводке Генштаба сообщается, что украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили четыре самолета оккупантов: три Су-25 и один Су-24М.