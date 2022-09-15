Глава Еврокомиссии прибыла в Киев
В четверг, 15 сентября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом.
Об этом она сообщила в Twitter.
"Я в Киеве, уже третий раз с начала российской войны. Так много изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС", - написала она.
В ходе визита глава ЕК встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить как продолжить сближение экономик и людей, пока Украина продвигается к вступлению в Евросоюз.