Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

В четверг, 15 сентября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом.

Об этом она сообщила в Twitter﻿.

"Я в Киеве, уже третий раз с начала российской войны. Так много изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС" , - написала она.

В ходе визита глава ЕК встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить как продолжить сближение экономик и людей, пока Украина продвигается к вступлению в Евросоюз.