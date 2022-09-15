ОП: уровень воды в Ингульце снизился

Ликвидация последствий вражеских ударов по Кривому Рогу продолжается. Уровень воды в Ингульце снизился. Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Утечка объемов воды достигла 100 м кубических. В результате такого прорыва уровень воды в реке Ингулец повысился от 100 см до 190 см, подтоплено 112 домов, спасены 11 человек. Местные власти организовали четыре пункта сбора граждан для эвакуации в безопасную зону.

Как сообщили в ОП, для понижения уровня воды пришлось взрывать часть гидротехнических сооружений ниже по течению.

"После изнурительных работ этой долгой ночи удалось поставить первый затвор-шандор и зафиксировать снижение уровня воды на всех участках на 4-6 см. После установки второго затвора уровень воды в реке уже снизился на 40 см" , - сообщил Тимошенко.

Сейчас ситуация контролируемая и уже в ближайшее время проблема будет устранена, заверил он.