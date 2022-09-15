FT: США усиливают давление на Турцию из-за санкций против РФ

США и ЕС усиливают давление на Турцию, чтобы преодолеть уклонение от антироссийских санкций на фоне беспокойства, что банковский сектор страны является потенциальным "бэкдором" для незаконного финансирования.﻿ Об этом, со ссылкой на Financial Times, сообщает Экономическая правда.

США сосредотачиваются на турецких банках, интегрировавшихся в российскую систему внутренних платежей "Мир", сообщили FT двое западных чиновников, участвующих в разработке этих планов.

В то же время, Брюссель готовит делегацию, чтобы выразить свою обеспокоенность непосредственно турецким чиновникам.

"Давление на Турцию происходит в тот момент, когда западные столицы ориентируются на более жесткое внедрение существующих санкций, а не на введение новых мер.

Это изменение подтверждает, что экономические санкции, введенные после вторжения Путина в Украину в феврале, не нанесли экономике России такой ущерб, как они надеялись. Но они утверждают, что устранение лазейок в текущих мерах сжимает линии финансирования Кремля" , - пишет газета.

"Вы увидите, что мы сосредоточены на уклонении от финансового сектора

Мы пошлем очень четкое сообщение о том, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети "Мир", потому что, вы знаете, это несет определенные риски уклонения от санкций" , – сказал один из восточных чиновников.

"Нам нужно закрыть лазейки" , - сказал второй чиновник, принимавший участие в переговорах в этом месяце между ЕС и США по применению санкций, назвав Турцию главной целью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается того, что он называет "сбалансированным" подходом к войне в Украине.

"Его отказ присоединиться к санкциям против России и недавнее обещание углубить экономическое сотрудничество с Москвой обеспокоили его западных союзников. Эрдоган, который встретится с Путиным в пятницу, заявил в прошлом месяце, что есть "серьезный прогресс" в расширении системы "Мир" в Турции.