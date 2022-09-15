Опрос: Всё больше украинцев не готовы к территориальным уступкам в войне

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, 87% украинцев не готовы ни на какие территориальные уступки в войне России с Украиной – с июля эта цифра выросла на 3 процентных пункта, тогда как количество готовых отказаться от некоторых территорий уменьшилось, сообщает Украинская правда.

"Для 87% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы (и этот показатель вырос по сравнению с июлем на 3 процентных пункта).

Только 8% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий (и доля таких людей снизилась по сравнению с июлем на 2 процентных пункта)" , - говорится в результатах опроса КМИС.

Социологи подчеркивают, что против любых территориальных уступок выступает абсолютное большинство жителей во всех регионах Украины. Даже среди жителей Востока, где продолжаются интенсивные бои, 85% против уступок (готовы на уступки только 10%). Среди южан 83% против уступок (готовы только 10%).

КМИС обращает внимание, что в период с мая по июль на Востоке с 68% до 77% стало больше тех, кто против любых уступок, а в сентябре этот показатель вырос еще до 85%. Социологи подчеркивают, что сейчас фактически нет разницы между взглядами жителей разных регионов.

Среди респондентов, проживавших до 24 февраля на территориях, которые после полномасштабного вторжения России были оккупированы (и почти все такие респонденты выехали на территории, подконтрольные правительству Украины), лишь 2% выступают за территориальные уступки.

92% считают, что никаких территориальных уступок не должно быть.

В общем, среди внутренне перемещенных лиц 6% поддерживают уступки, а 90% выступают против них.

Среди русскоязычных украинцев 85% против территориальных уступок (поддерживают – 10%). Среди русскоязычных россиян также большинство – 57% – выступают против любых уступок (поддерживают – 24%).

Исследование проходило 7-13 сентября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился среди граждан, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Однако, социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.