ОДКБ пока не планирует отправлять миротворческую миссию в Армению

ОДКБ пока не планирует отправлять свои силы на границу Армении и Азербайджана. В организации надеются на мирное решение конфликта, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Об этом заявил глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в комментарии журналистам.

"Давайте не будем забегать вперед. Хочу только сказать, что 13 сентября главы государств наших единогласно заявили, что эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами" , - ответил Сидоров на вопрос, есть ли планы отправлять миротворческий контингент в Армению.

"О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет" , - добавил он.

В организации выразили надежду, что конфликт между Арменией и Азербайджаном будет решен мирным путем, без применения оружия и сил.

Напомним, что в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение ситуации. Страны обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

В ОДКБ пообещали задействовать механизмы для урегулирования ситуации. Однако о каких именно механизмах идет речь, в организации не уточнили.

Российский президент Путин в свою очередь заявил о "дополнительных практических шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе государств.