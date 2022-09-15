ВМС: Россия сосредоточила в Черном море 32 крылатые ракеты
В Черном море находится четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", общий залп - 32 ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров.
В Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет "Калибр".
Отмечается, что за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Черному морю – 32 судна, из них 7 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю – 53 судна, из них 15 судов двигалось из пролива Босфор.