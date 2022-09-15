ВМС: Россия сосредоточила в Черном море 32 крылатые ракеты

В Черном море находится четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", общий залп - 32 ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров.

В Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Отмечается, что за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: