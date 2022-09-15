Медуза: Путин обеспокоился алкоголизмом чиновников Кремля

Президент России Владимир Путин стал призывать губернаторов некоторых регионов России "развернуть пропаганду здорового образа жизни" в противовес алкоголизму населения. При этом, как пишет издание "Медуза", тему он поднял в разговорах с губернаторами регионов, которые не относятся к регионам с самым высоким уровнем алкогольной зависимости у населения, сообщает Зеркало недели.

"До этого Путин никогда так часто не говорил о проблемах с алкозависимостью в России. Один из редких комментариев на эту тему прозвучал в 2016 году, после того, как в Иркутске 77 жителей насмерть отравились «Боярышником». Путин в ответ заявил, что «алкоголизация» действительно «проблема» для России, однако добавил, что, например, в странах Северной Европы пьют точно не меньше" , - пишет издание, отмечая, что утверждения главы РФ об алкоголизме в Европе не является правдой.

Однако некоторые источники "Медузы", близкие к администрации президента России, настаивают, что Путин поднял вопрос не просто так. По их словам, президент начал уделять особое внимание этой проблеме, потому что на фоне войны в Украине российские чиновники стали гораздо чаще и значительно больше пить алкоголь. Особенно тревожит Путина состояние "некоторых людей из его ближнего круга".

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы" , — рассказал журналистам один из собеседников.

Он также отметил, что основная причина этого "стресса" связана с реальным ущербом, нанесенным России вторжением и санкциями, — тогда как Путин якобы считает, что с этими трудностями чиновники должны легко справляться.

"Присели [в феврале] на стакан. Кто-то втянулся" , — резюмировал другой источник.

Поскольку о планах начать полномасштабную войну в Украине среди российских чиновников не знал почти никто, первые месяцы войны они были в полной растерянности и "не знали, что делать".

При этом близкие к Кремлю источники издания отмечают, что, по их наблюдениям, провалы России на фронте никак не влияют на отношение чиновников и топ-менеджеров к алкоголю: "У них своя война, свои проблемы".

Однако Путина ситуация с алкоголизмом среди высших российских руководителей начала беспокоить из-за "хромающей дисциплины".

"Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика" , - говорят источники.

Собеседники полагают, что Путин не собирается увольнять провинившихся, однако ситуация может измениться. Сам Путин, как утверждается в СМИ, сейчас почти не пьет.