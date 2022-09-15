ОВА: оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу
Российские войска нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
"Попадания в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, детальные последствия уточняются. Предварительно - без потерь", - сообщил он.
Других подробностей Вилкул не привел.
Напомним, вчера, 14 сентября, российские войска выпустили по Кривому Рогу восемь ракет – они попали в гидротехнические сооружения. В результате поднялся уровень воды в р. Ингулец. Более сотни домов подтоплены, люди эвакуированы. В настоящее время уровень воды снижается.