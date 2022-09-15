Европарламент одобрил выделение Украине €5 млрд

Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 5 млрд евро как второй и самый крупный транш новой макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро.

Об этом сообщается на сайте ЕП.

"Потребности Украины во внешнем финансировании быстро выросли из-за российского вторжения; кроме огромного ущерба дорогам, мостам, заводам, домам, больницам и другой физической инфраструктуре, страна также потеряла доступ к международным финансовым рынкам" , - отмечается в сообщении.

Соответствующее решение было принято по срочной процедуре в рамках пленарного заседания Европейского парламента. За – 534 евродепутата, против – 30, воздержались – 26 из 590 проголосовавших.

Средства необходимы для покрытия части дефицита финансирования в $10 млрд.

Напомним, 9 сентября ЕС утвердил предоставление Украине 5 млрд евро.