В Минобороны Азербайджана назвали свои потери в боях с Арменией

Минобороны Азербайджана опубликовало данные о погибших военнослужащих после возобновления боевых действий с Арменией, сообщает Корреспондент.

Согласно списку, в результате возобновления боевых действий с Арменией погиб 71 азербайджанский военнослужащий.

В перечне два капитана, 11 лейтенантов, остальные – прапорщики и рядовые.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что в результате возобновления боевых действий на границе с Азербайджаном погибли 105 армянских военнослужащих.