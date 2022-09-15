ОВА: В Николаевской области погибли более 400 гражданских

В Николаевской области с начала полномасштабного вторжения России погибли более 400 мирных жителей, в том числе 11 детей, сообщил председатель областной военной администрации Виталий Ким во время брифинга.

"В настоящее время пострадавшее гражданское население – это 1 613 человек. Из них 436 погибли, в том числе – 11 детей, к сожалению" , - сообщил Ким.

Он добавил, что за этот период 10 940 объектов были повреждены, из которых 7 150 – это объекты жилого фонда.

По его словам, очень поврежден Николаев. К примеру, только позавчера было выпущено около десяти ракет С-300, и они почти все попали в здания.

РФ также обстреливает критическую инфраструктуру Украины. Так, в Николаевской области есть проблемы с электроснабжением в 95 населенных пунктах, в основном речь идет о Николаевском и Баштанском районах.