ОП: вода в Кривом Роге спала на 1,25 м, еще подтоплены 79 домов
По состоянию на 15:30 на гидротехнических сооружениях в Кривом Роге, которые 14 сентября повредили россияне, установили еще один затвор – вода в парке Мершавцева уже спала на 1,25 м и продолжает спадать, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
"Кривой Рог. Ситуация по состоянию на данный момент. В результате слаженных действий наших служб вода отходит. Это уже можно наблюдать на примере парка Мершавцева. Вчера там максимальный уровень воды достигал 190 см, сейчас – 65 см. И эта положительная динамика будет наблюдаться и дальше".
По словам представителя ОП, час назад завершили работы по установке очередного затвора – это повлияло на объем утечки воды.
В настоящее время подразделения ГСЧС откачивают воду в четырех пострадавших домах Ингулецкого района и еще в семи домах Центрально-Городского района.
Тимошенко отметил, что остаются подтопленными 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков. Там также ведутся работы по ликвидации последствий российского ракетного удара.
Предыстория:
- Вечером 14 сентября российская армия выпустила 8 крылатых ракет по гидротехническому сооружению в Кривом Роге – дамбе Карачуновского водохранилища. Били ракетами "Кинжал" и "Искандер".
- В результате ракетных ударов по Кривому Рогу уровень воды в реке Ингулец вырос, подтопило 112 домов и дворов. В некоторых населенных пунктах начались перебои с водой, потому что россияне попали и в водопровод.
- Всю ночь в Кривом Роге ликвидировали последствия ракетного удара россиян по дамбе Карачуновского водохранилища, в двух местах вынуждены были подорвать дамбу, – в результате уровень воды в Ингульце несколько упал.
- Днем 15 сентября российская армия снова нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области.