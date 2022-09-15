ОК "Юг": ВСУ нанесли удары по оккупантам и технике в пригороде Херсона

Защитники Украины на юге в ночь на четверг, 15 сентября, нанесли удары по району сосредоточения живой силы и техники оккупантов в пригороде Херсона, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook в сводке по состоянию на 13:00 четверга.

"Ночью ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения живой силы и боевой техники противника в пригороде Херсона. Обеспечено устойчивый огневой контроль Каховского моста, что делает невозможным его ремонт и использование" , — сказано в сообщении.

По подтвержденным данным, оккупанты потеряли 12 человек личного состава и семь единиц автомобильной техники, остальные потери доразведываются.

В ОК Юг подчеркнули, что все переправы, места, где оккупанты могут их оборудовать, и другие способы переправы через реки находятся под огневым контролем ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ. Россияне продолжают пытаться восстановить движение через Днепр, чтобы восполнить потери. Основные усилия оккупанты направляют на удержание захваченных территорий, авиа- и дистанционные ракетно-артиллерийские обстрелы с целью нанести максимальные потери защитникам Украины.

В командовании также рассказали, что страна-террорист усиливает давление на мирных жителей и наносит удары по объектам социальной, промышленной и критической инфраструктуры.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram сообщило, что защитники Украины ночью уничтожили базу россиян в Новой Каховке Херсонской области.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.