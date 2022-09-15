ГУР: военных РФ не предупредили о перегруппировке на Харьковщине
Согласно полученным разведкой перехватам, российских военных командование не предупредило о так называемой "перегруппировке" и отступлении из Харьковской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Есть официальная версия генштаба РФ и Министерства обороны о перегруппировке, но о ней точно "забыли" сообщить личному составу, который был в Харьковской области.
Они (военные РФ – ред.) не в курсе о перегруппировке и активно рассказывают своим собеседникам на другом конце провода о побеге, о колоссальных потерях, о плене, в который попадает значительное количество подразделений, о бегущих с поля боя кадыровцах".
По его словам, отступление оккупантов с Харьковщины может помочь многим россиянам понять, какова ситуация на фронте на самом деле.
Предыстория:
- С конца августа украинские войска пошли в контрнаступление в Херсонской, а затем и в Харьковской областях. С
- ВС РФ, убегая с Харьковщины, покидали свою военную технику, однако Минобороны РФ назвало это плановой перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении.
- В администрации российского президента заявили, что военное командование информирует Владимира Путина о перегруппировке войск России на поле боя в Украине.