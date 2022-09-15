Глава "ЛНР" заявил, что ВСУ вплотную приблизились к границам области

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины находятся у "границ" области, но "оснований для паники нет", сообщает Деловая столица.

Террориста цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ "ЛНР". Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. "Республика" живет в штатном режиме" , — сказал Пасечник.

Напомним, с 6 сентября в Харьковской области украинским войскам удалось освободить около 388 населенных пунктов и 150 тысяч человек.