Мэр: по Кривому Рогу снова ударили ракетами, в Запорожье сообщают о взрывах

Россияне снова ударили ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение мэра Кривого Рога Александра Вилкула, Суспильне Запорожье.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Снова два пролета в районе гидротехнических сооружений".

Также СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Во время взрывов по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Что этому предшествовало: