Мэр: по Кривому Рогу снова ударили ракетами, в Запорожье сообщают о взрывах

Мэр: по Кривому Рогу снова ударили ракетами, в Запорожье сообщают о взрывах
Фото: Flickr

Россияне снова ударили ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение мэра Кривого Рога Александра Вилкула, Суспильне Запорожье.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Снова два пролета в районе гидротехнических сооружений".

Также СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Во время взрывов по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Что этому предшествовало:

  • Российская армия днем 15 сентября нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области.
  • Вечером 14 сентября российская армия выпустила 8 крылатых ракет по гидротехническому сооружениюв Кривом Роге – дамбе Карачуновского водохранилища. Били ракетами "Кинжал" и "Искандер".
  • В результате ракетных ударов по Кривому Рогу уровень воды в реке Ингулец вырос, подтопило 112 домов и дворов. В некоторых населенных пунктах начались перебои с водой, потому что россияне попали и в водопровод.
  • Всю ночь в Кривом Роге ликвидировали последствия ракетного удара россиян по дамбе Карачуновского водохранилища, в двух местах вынуждены были подорвать дамбу, – в результате уровень воды в Ингульце несколько упал.

Новости

Популярные темы форума

analytics