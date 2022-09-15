Мэр: по Кривому Рогу снова ударили ракетами, в Запорожье сообщают о взрывах
Россияне снова ударили ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение мэра Кривого Рога Александра Вилкула, Суспильне Запорожье.
"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Снова два пролета в районе гидротехнических сооружений".
Также СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Во время взрывов по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Что этому предшествовало:
- Российская армия днем 15 сентября нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области.
- Вечером 14 сентября российская армия выпустила 8 крылатых ракет по гидротехническому сооружениюв Кривом Роге – дамбе Карачуновского водохранилища. Били ракетами "Кинжал" и "Искандер".
- В результате ракетных ударов по Кривому Рогу уровень воды в реке Ингулец вырос, подтопило 112 домов и дворов. В некоторых населенных пунктах начались перебои с водой, потому что россияне попали и в водопровод.
- Всю ночь в Кривом Роге ликвидировали последствия ракетного удара россиян по дамбе Карачуновского водохранилища, в двух местах вынуждены были подорвать дамбу, – в результате уровень воды в Ингульце несколько упал.