СБУ сообщила о подозрении экс-регионалам Цареву и Олейнику

Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене бывшим народным депутатам от Партии регионов Олегу Цареву и Владимиру Олейнику, а также так называемому "министру иностранных дел " террористической "ДНР" Наталье Никаноровой, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

В ходе досудебного расследования было установлено, что 24 февраля 2022 года предатели незаконно за пределами пунктов пропуска пересекли государственную границу Украины и прибыли на временно оккупированную территорию Киевской области для помощи установлению на ней оккупационного режима.

В частности, задокументировано, что во временно оккупированном селе Катюжанка Вышгородского района предатели записывали интервью для РосСМИ, в которых:

называли украинские власти "нацистами" и приводили манипулятивные "факты", оправдывая российское вторжение;

пропагандировали идеи "русского мира" и рассказывали о русских солдатах-"освободителях от нацизма".

Установлено, что эти люди в сопровождении вооруженных российских военных ворвались в церковь во время богослужения и склоняли местных жителей к переходу на сторону врага. В частности, призвали признать правомерными оккупационные власти страны-агрессора и действия ее вооруженных формирований.

Одиозные политики неоднократно посещали Катюжанскую общеобразовательную школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев, в том числе пленных, а сам социальный объект превратили в огневую позицию.

Следователи СБУ заочно сообщили предателям о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч.1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины).

Напомним, "гауляйтером" оккупированной территории Запорожской области является бывший нардеп от Партии регионов Евгений Балицкий.