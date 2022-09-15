ОВА: россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской области
Россияне нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам в Петровской общине Кировоградской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.
"На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет.
Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты".Райкович добавил, что одну из ракет сбила ПВО.
В четверг россияне также снова ударили ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.
Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Во время взрывов по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.