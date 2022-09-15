ОВА: россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской области

Россияне нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам в Петровской общине Кировоградской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

"На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет.

Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты".

Райкович добавил, что одну из ракет сбила ПВО.

В четверг россияне также снова ударили ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Во время взрывов по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена ​​воздушная тревога.