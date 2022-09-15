Глава райсовета: ВСУ освободили четыре общины в Херсонской области

Украинские силы освободили четыре общины в Херсонской области. Об этом сообщил глава Бериславского районного совета Дмитрий Сливченко, сообщает Новое время.

Во время брифинга Сливченко рассказал, что около 15% территории Бериславского района деоккупированны, а местное население уже начинает возвращаться в освобожденные регионы.

«Наш большой Бериславский район по большей части до сих пор находится под оккупацией. Есть прогресс и ВСУ освободили часть нашей громады — Нововоронцовщина, Кочубеевская громада, Высокопольская и часть Великоалександровской громады», — отметил он.

Он сообщил, что жители возвращаются, чтобы подготовиться к зиме несмотря на обстрелы со стороны России.

Сливченко сказал, что в оккупированном городе Берислав и в других временно захваченных селах района ситуация сложнее.

По его данным, в регионе проблема с хлебом, отсутствует газ и свет, а также телефонная связь.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.