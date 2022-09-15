Минздрав: в Украине подтвержден первый случай оспы обезьян

В Украине 15 сентября был лабораторно подтвержден первый случай оспы обезьян. Пациент не контактировал с больными и не выезжал за границу, а заразился в одном из крупных городов, сообщает UBR.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Диагностировать болезнь удалось благодаря ПЛР-тесту.

"В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни… Сейчас идет эпидемиологическое расследование указанного случая", – говорится в сообщении.

Из симптомов заболевания у пациента наблюдается повышенная температура, сыпь на теле. В Минздраве напомнили, что также к основным симптомам относятся горячка, головная боль, боль в мышцах, боль в спине, увеличенные лимфатические узлы, озноб, боль в горле и кашель.

Оспа обезьян похожа на обычную оспу, однако имеет меньшую летальность и более легкие симптомы. В зоне риска – беременные, дети и люди с ослабленным иммунитетом, иммунодефицитом. У одних пациентов такая оспа может вызвать легкие симптомы, у других – серьезные последствия с необходимостью лечения в больнице.

Для заражения оспой обезьян требуется прямой физический контакт с заболевшим.

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