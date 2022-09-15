Кулеба: Украина, Молдова и Румыния запускают новый трехсторонний формат

Министры иностранных дел Молдовы и Румынии Нику Попеску и Богдан Ауреску в четверг прибыли в Одессу, где вместе с украинским коллегой договорились о запуске трехстороннего формата взаимодействия, сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter сообщил Дмитрий Кулеба.

"Сегодня в Одессе я принял министров иностранных дел Молдовы и Румынии, чтобы запустить новый трехсторонний формат. Вместе с министрами энергетики мы сосредоточились на энергетической безопасности и договорились о реализации ряда проектов, которые позволят расширить поставки электроэнергии из Украины в Молдову" , - говорится в сообщении.

Today in Odesa, I hosted foreign ministers of Moldova and Romania to launch a new trilateral format. Together with energy ministers, we focused on energy security and agreed to implement a number of projects which will expand Ukraine’s electricity supplies to Moldova and Romania. pic.twitter.com/FFYIOKSW9T — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 15, 2022

Как отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве, эта министерская встреча является первой в истории трехсторонних отношений между Украиной, Молдовой и Румынией. В нем также приняли участие представители национальных регуляторов и ведущих энергетических компаний трех стран.

В совместном коммюнике глав внешнеполитических ведомств подтвердили поддержку Украины в борьбе против России, осудили российскую агрессию и провокации, а также содействие Киеву и Кишиневу на пути европейской интеграции.

Также Украина, Молдова и Румыния договорились заключить трехстороннее соглашение с целью укрепления взаимосвязанности энергоснабжения между тремя странами и начать работу с Европейской комиссией по его немедленному внедрению, включая финансирование.

Стороны выразили готовность проводить регулярные встречи. Следующая встреча, дата которой еще не объявлена, будет относиться к наращиванию транзитного потенциала Украины, Молдовы и Румынии.