Глава Еврокомиссии рассказала, сколько украинцев вернулись домой из ЕС

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в страны Европейского Союза выехали более восьми миллионов украинцев, но большинство из них уже вернулись домой, сообщает Деловая столица.

Об этом на брифинге в четверг, 15 сентября, в Киеве заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Более восьми миллионов украинцев с начала войны прибыли в страны Европейского Союза. Но есть и хорошие новости с обеих сторон. Многие украинцы уже вернулись. Около пяти миллионов уже вернулись в Украину", — отметила она.

"Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в преуспевающее государство" , – добавила глава исполнительного органа ЕС.

Отметим, Европейский Союз выделит 150 миллионов евро в поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, вынужденных покинуть свои дома в результате вторжения России.

Кроме того, председательствующая в ЕС Чехия готова начать обсуждение возможного продления статуса временной защиты для украинских беженцев.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в третий раз с начала полномасштабного российского вторжения прибыла в Киев. Президент Владимир Зеленский наградил ее орденом князя Ярослава Мудрого I степени.