Петагон дополнит запасы ПТРК Javelin, часть будет передана Украине

Министерство обороны США 13 сентября заключило контракт с компаниями Raytheon Missiles and Defense и Lockheed Martin на поставку более 1800 ПТРК Javelin, часть из которых будет передана Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Эта закупка является частью дополнительных ассигнований Украине. Контракт включает пополнение армии Украины, закупку армией FY22 и ракет" , — сказано в сообщении.

Сумма контракта составляет около $311 млн.

На сегодняшний день произведено более 50 000 ракет Javelin и более 12 000 многоразовых командно-пусковых установок. Ожидается, что Javelin останется в оружейном арсенале США до 2050 года и будет постоянно модернизироваться для удовлетворения меняющихся оперативных потребностей.

Как сообщалось, 8 сентября президент США Джо Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на сумму $675 млн. Это 20-й пакет помощи из запасов США, выделяемый по указу президента США с февраля. Общая сумма поддержки уже достигла $13,5 млрд.

12 сентября СМИ сообщили, что Украина направила в Конгресс США запрос на предоставление 29 видов систем вооружения и боеприпасов, в том числе и высокоточных дальнобойных ракет ATACMS, для продолжения наступления в 2023 году.