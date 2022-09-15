Тайра рассказала Хельсинской комиссии США о пытках и терроре оккупантов

Украинская парамедик Юлия Паевская (Тайра) в четверг, 15 сентября, рассказала Хельсинской комиссии о военных преступлениях российских оккупантов и нечеловеческих условиях в плену, сообщает Новое время.

Об этом написала в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

Дипломат подчеркнула, что показания Тайры очень важны для привлечения России к ответственности за преступления и для увеличения усилий по освобождению пленных защитников Украины и гражданских, которых страна-агрессор удерживает с нарушением всех международных норм.

"Это было очень мощное выступление с правдой об ужасах российской блокады Мариуполя и о трехмесячном пребывании в бесчеловечных условиях в плену оккупантов, ничем не ограниченной жестокости российских захватчиков-террористов… [Тайра] призвала наших американских друзей увеличить помощь Украине, увеличить давление на Россию, помочь нам защитить не только Украину, но и весь цивилизованный мир" , — рассказала Маркарова.

Как сообщает The Guardian, Тайра перечислила Хельсинской комиссии некоторые из зверств, свидетелем которых стала в Мариуполе и в плену:

«Беременные пленные, чья судьба не известна ни их родственникам, ни государству. Боец, которого три часа избивали, а потом бросили в подвал, как мешок. И только через день к нему кто-то пришел. Мертвый ребенок на руках матери. Семилетний мальчик с пулевыми ранениями умирает у меня на руках, потому что в этот раз я не смогла спасти его.

Заключенные в своих камерах неделями кричат и умирают от пыток без какой-либо медицинской помощи…

Город с полумиллионным населением, гибнущий на моих глазах под методичными, спланированными авиаударами. Авиаудары по больницам и жилым кварталам. Госпиталь, переполненный ранеными солдатами и мирными жителями, где закончились обезболивающие и вот-вот закончатся антибиотики. Солдаты и весь медперсонал спят по два-три часа в день, потому что операции идут одна за другой…

Полицейские выносят из-под завалов изуродованных до неузнаваемости женщин и детей. Люди набирают воду из луж. Разграбленные дома. Собаки, которые когда-то были домашними, таскают человеческие конечности по городу. Заключенные, которых убийцы заставляли раздеться, прежде чем медленно убить их…

Один из тех, кто пытал меня, спросил:

«Ты знаешь, почему я это с тобой делаю?» Я ответила: «Потому что ты можешь»".

Юлия Паевская — известная волонтерка и парамедик, Народный герой Украины, которая восемь лет спасала жизни военных и мирных жителей на Донбассе. Она попала в плен российских оккупантов в Мариуполе 16 марта.

Об освобождении из плена Юлии Паевской 17 июня сообщил президент Владимир Зеленский.