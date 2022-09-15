Пентагон: Россия применила гиперзвуковое оружие в Украине почти безрезультатно
Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что применение Россией гиперзвукового оружия против Украины было практическим безрезультатным, сообщает Новое время.
Это заявление Хикс сделала во время саммита Альянса по разведке и национальной безопасности, сообщает CNN.
"Россия уже применила гиперзвуковое оружие во время войны в Украине почти безрезультатно", — сообщила Хикс.
По данным украинской разведки, оккупанты столкнулись со сложностями с ракетами — у них осталось не более 45% от того количества, которое было до начала полномасштабной войны.
В начале августа Воздушные Силы ВСУ подтвердили факт удара российскими гиперзвуковыми ракетами Х-47М Кинжал по Винницкой области. Западные аналитики предполагали, что оккупанты могли впервые использовать это оружие в Украине.
В среду, 14 сентября, Россия также нанесла удары по Кривому Рогу ракетами Кинжал и Искандер.