Полиция: в Изюме обнаружили массовое захоронение на более чем 440 тел

В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на 440 тел, сообщает Украинская правда.

Об эом сообщили начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии Sky News, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко в комментарии "Настоящему времени".

Прямая речь Болвинова:

"Могу сказать, что здесь находится одно из самых больших захоронений в одном освобожденном городе, в нем более 440 могил".

Как сообщил Болвинов, тела были захоронены по отдельности.

На вопрос, может ли он сказать, как погибли похороненные здесь люди, он ответил:

"Мы знаем, что некоторые были убиты [расстреляны], некоторые погибли от артиллерийского огня, так называемых минно-взрывных травм. Некоторые погибли от авиаударов. Многие тела еще не опознаны, поэтому причины смерти будут установлены в ходе следственных действий".

Болвинов отметил, что что все тела будут эксгумированы и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

В то же время, проект Радио Свобода и Голоса Америки, телеканал "Настоящее Время", опубликовал фотографии массовых захоронений в лесу в Изюме, полученные от украинских журналистов.

"Некоторые захоронения с крестами, на них – надписи. Где-то даже есть венки. Где-то нет ничего, только могила. Надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412"" , - говорится в его телеграм-канале.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко подтвердил "Настоящему времени" подлинность снимков.

В эфире телеканала он рассказал, что оккупанты сами публиковали видео с этого захоронения в Изюме, поэтому украинские силы его искали.