Во Львовской области произошло ДТП с участием военного автомобиля

Вечером 15 сентября в городе Броды Львовской области на автотрассе Киев - Чоп произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

В результате столкновения двух транспортных средств четверо пассажиров автомобиля Volkswagen, среди которых семилетний мальчик, погибли на месте происшествия.

Кроме того, водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей четырех и шести лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Правоохранители отметили, что авария произошла с участием военного автомобиля, его водитель не пострадал.