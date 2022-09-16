Погранслужба Кыргызстана обвинила Таджикистан в обстреле границы

Пограничная служба Кыргызстана заявила, что военнослужащие Таджикистана обстреляли в пятницу сразу несколько киргизских пограничных нарядов, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По данным погранслужбы, обстановка на участке границы "характеризуется как напряженная".

Как утверждают пограничники, таджикская сторона, в том числе ведет обстрел с применением "группового оружия".

"Подразделения Пограничной службы, дислоцированные на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме. Пограничная служба предпринимает все усилия для стабилизации обстановки и недопущения эскалации конфликта" , - говорится в сообщении.

Таджикистан ситуацию не комментирует.

Отметим, что протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет около 970 километров, из которых 519 уточнено, а остальное остается неописанным.

Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где села, а иногда и дома жителей двух республик расположены рядом, что усложняет работу по определению линии границы.

Из-за этого между сторонами часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом часто применяется и оружие, что приводит к гибели людей.

Последнее обострения произошло 14 сентября. Тогда конфликт произошел между пограничными службами двух стран.