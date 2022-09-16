16 сентября: какой сегодня церковный праздник, приметы, у кого день ангела
Православная церковь 16 сентября чтит память мученицы Домны Никомидийской, сообщает РБК-Украина.
Домна - это языческая жрица, которая уверовала в Христа и пострадала за свою веру в начале 4-го века. Также отмечается память мученицы Василисы Никомидийской, пострадавшей в возрасте 9 лет во время гонения при Диоклетиане.
Наши предки на Василису делали генеральную уборку в доме, сжигая все ненужное, чтобы холодное время года прошло благополучно и никто не заболел. Также старались убрать лен, пока не пришли обильные дожди и холода.
Приметы этого дня
- Тот, кто уберет из дому весь мусор и спалит его, будет счастлив до следующей осени.
- Если в день Домны Доброродной пойдет дождь, такая же погода будет еще семь дней.
- Если сегодня тепло – зима длинная будет.
- Мешки из-под картошки надо промыть и просушить – тогда следующий год будет урожайным;
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя ругаться, ссориться и кричать.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством.
- Нельзя держать дома старые и поломанные вещи.
- Нельзя отказывать в помощи.
- Нельзя смотреть в зеркало до рассвета.
16 сентября именины отмечают владельцы таких имен
- Харитон, Филипп, Сергей, Роман, Петр, Николай, Михаил, Константин, Илья, Иван, Ефим, Вольдемар, Владимир, Василий, Андрей, Алексей и Василиса.