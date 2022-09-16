В Европарламенте объявили Венгрию автократией

Венгрия больше не может считаться демократией, а европейские ценности находятся под системной угрозой, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Евродепутаты поддержали резолюцию о том, что страна под руководством Виктора Орбана стала "гибридным режимом избирательной автократии", отличающимся распадом демократии, основных прав и верховенства права

Эту резолюцию поддержали 81% присутствовавших во время голосования членов Европарламента: 433 голоса за, 123 - против и 28 - воздержались.

В частности, члены парламента перечислили ряд проблем в Венгрии: от функционирования избирательной системы страны до ее судебной независимости.

Кроме того, беспокойство вызывают религиозные свободы и права уязвимых слоев населения.

Речь также идет о высоком уровне так называемого "кумовства" и фаворитизма "на высоких ступенях государственного управления".

Европейская комиссия также имеет претензии к стране в связи с возможным нецелевым использованием государственных средств для обогащения деятелей, близких к правящей партии "Фидес".

Хотя голосование не имеет практического эффекта, оно усиливает давление на власть ЕС в Брюсселе, чтобы не выплачивать Венгрии миллиарды наличных средств, которые задерживаются из-за беспокойства относительно высокого уровня коррупции в стране.

Ожидается, что в воскресенье Еврокомиссия порекомендует значительно сократить выделение средств для Венгрии, а также даст несколько месяцев на устранение недостатков, в частности, на принятие законов о борьбе с коррупцией. По некоторым данным, речь идет о сокращении финансирования на 70%.