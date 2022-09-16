Генштаб: ВСУ нанесли удар по 13 опорным пунктам войск РФ

По данным Генштаба, подтверждено поражение силами обороны 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны россиян.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"От авиационных и ракетных ударов и задействования врагом РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Константиновки, Дружковки, Купянская, Северская, Нью-Йорка, Марьинки, Гуляйполя, Мирного и Великого Артакового" , - говорится в сообщении. ﻿

Враг нанес 11 ракетных, 15 авиационных ударов и совершил 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из танков и артиллерии разных типов:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Луговка Сумской области;

– в районе населенного пункта Луговка Сумской области; на Харьковском направлении , в частности с территории Российской Федерации – в районе Гоптовки, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелочной;

, в частности с территории Российской Федерации – в районе Гоптовки, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелочной; на Славянском направлении – Двухлетняя и Гороховатка;

– Двухлетняя и Гороховатка; на Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное;

– Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное; на Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое;

– Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое; на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное;

– Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное; на Новопавловском и Запорожском направления х враг активных действий не проводил. Совершал обстрелы по всей линии столкновения;

и х враг активных действий не проводил. Совершал обстрелы по всей линии столкновения; на Южнобужском направлении фиксировалось огневое влияние вражеской артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку БпЛА и осуществили 34 самолетов вылета оперативно-тактической авиации для нанесения ударов по территории Херсонской и Запорожской областей.

Силы обороны Украины успешно отбили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны. Потери РФ уточняются.

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины на разных направлениях уничтожили два БПЛА оккупантов.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии оказали огневое влияние по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы противника.