Разведка Британии назвала острейшие кадровые проблемы РФ в войне
Минобороны Британии в своём ежедневном разведывательном обзоре утверждает, что Россия вынуждена вербовать заключенных и ускорять обучение курсантов, поскольку имеет две острые недостачи для укомплектования своих боевых частей в Украине, сообщает Украинская правда.
В сводке отмечается, что связанная с Кремлем российская частная военная компания "Вагнера" проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Заключенным предлагается смягчение приговора и денежное поощрение.
Недавно опубликованное видео, скорее всего, показывает, как владелец "Вагнера" Евгений Пригожин делает предложение о вербовке заключенных. В ролике Пригожин отмечает, что ищет только "бойцов для штурмовых частей".
Отдельно русские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов. Наверняка это происходит для того, чтобы курсанты могли быть направлены для поддержки операции в Украине.
"Проблема российской человеческой силы становится все острее. Ускорение обучения курсантов и потребность "Вагнера" в штурмовых отрядах позволяют предположить, что два из самых острых "недостатков" во время кризиса укомплектования вооруженных сил, вероятно, связаны с боевой пехотой и младшими командирами" - говорится в обзоре.