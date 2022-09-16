Генштаб: Россия уже потеряла более 54 тыс. военных
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 по 16.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 54 050 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2199 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4690 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 1302 (+7) ед,
- РСЗО – 312 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 168 (+1) ед,
- самолетов – 250 (+0) ед,
- вертолетов – 216 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),
- крылатых ракет ‒ 233 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3550 (+28) ед,
- специальной техники – 121 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.