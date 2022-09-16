Генштаб: Россия уже потеряла более 54 тыс. военных

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 16.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 54 050 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 2199 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4690 (+8) ед,

артиллерийских систем – 1302 (+7) ед,

РСЗО – 312 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 168 (+1) ед,

самолетов – 250 (+0) ед,

вертолетов – 216 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),

крылатых ракет ‒ 233 (+0),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3550 (+28) ед,

специальной техники – 121 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.