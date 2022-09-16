Генштаб: Россия уже потеряла более 54 тыс. военных

Генштаб: Россия уже потеряла более 54 тыс. военных
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 16.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 54 050 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2199 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4690 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 1302 (+7) ед,
  • РСЗО – 312 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 168 (+1) ед,
  • самолетов – 250 (+0) ед,
  • вертолетов – 216 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 233 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3550 (+28) ед,
  • специальной техники – 121 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

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