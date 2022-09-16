Bloomberg: Германия национализирует активы "Роснефти"

Германия покупает немецкое подразделение российской нефтяной компании ПАО "Роснефть", в том числе доли в трех нефтеперерабатывающих заводах, реагируя на беспрецедентный энергетический кризис, вызванный вторжением в Украину. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Кроме того, позже страна собирается прекратить импорт российской сырой нефти, которую используют ее нефтеперерабатывающие заводы, в рамках шага Европы по экономической изоляции России.

Авторы отмечают, что это обострение экономического противостояния с Россией и знаменует собой еще один шаг в более активной роли Берлина в энергетической отрасли, поскольку он решает десятилетия тесного сотрудничества с Россией.

Правительство заявило в пятницу, что сетевой регулятор BNetzA станет доверенным лицом RN Refining & Marketing GmbH и Rosneft Deutschland GmbH, на долю которых приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, а также доли в нефтеперерабатывающих заводах в Шведте, Карлсруэ и Фобурге.

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте, расположенный вблизи польской границы, поставляет основную часть авиационного топлива для аэропорта в Берлине и бензина для автомобилей в этом регионе.

До сих пор предприятие получало нефть через нефтепровод "Дружба" из России. Теперь, вероятно, НПЗ придется опираться на Польшу, откуда он может получать морские грузы с международного рынка. Грузы США являются одним из возможных источников замены сырой нефти.

"Это решение сопровождается комплексным пакетом на будущее, который обеспечит трансформационный толчок для региона и поддержит нефтеперерабатывающий завод для обеспечения поставки нефти по альтернативным путям поставок" , - заявили в министерстве, добавив, что страховщики и банки не желают больше вести дела с компаниями.

Канцлер Шольц и министр экономики Роберт Хабек представит более подробную информацию о плане национализации на пресс-конференции в Берлине позже в пятницу.