В Кривом Роге стабилизировали водоснабжение после ракетных ударов оккупантов по гидротехническим сооружениям. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в Telegram.

"На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Водоснабжение города стабилизировано" , - написал он.

В Криворожском районе ночью оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину, обошлось без потерь.

В Никопольском районе под обстрел из "Градов" и тяжелой артиллерии попали город Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая общины. В Никополе ранена 57-летняя женщина. Повреждены 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и электропередачи.

В Красногригорьевской общине повреждены многоэтажки и магазин, без потерь.