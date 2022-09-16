The Sun: Зеленская будет присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, присоединится к мировым лидерам на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом пишет британский таблоид The Sun, сообщает Европейская правда.

Первая леди Елена Зеленская будет среди 500 глав государств и высоких гостей, приглашенных на поминальную службу и VIP-прием, организованный королем Чарльзом.

"Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в то время, как Россия находится в изоляции. Британия является одним из самых верных союзников Украины. Ее присутствие на похоронах - признак этой дружбы и взаимного уважения" , - сказал собеседник издания.

Источник таблоида добавил, что Зеленская вернется в Украину, как только завершится церемония в понедельник.

Мировые лидеры собираются прибыть в Лондон в эти выходные и, как ожидается, отдадут дань уважения королеве Елизавете, посетив Вестминстер-Холл, где находится гроб с ее телом.