КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону
В преддверии отопительного сезона киевлянам следует выполнить определенные рекомендации, которые помогут утеплить дом, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, в рамках подготовки к зиме, в Киеве:
- заменили около 26 километров аварийных тепловых сетей;
- ликвидировали более 2,1 тысячи повреждений, которые могли бы произойти зимой;
- увеличили количество аварийных бригад в городе;
- закупили дополнительные генераторы, а предприятия теплоснабжения накопили необходимый объем резервного топлива.
"К жильцам тоже большая просьба - выполнить простые, но действенные меры на уровне своей квартиры: утеплить окна и балконы, заклеить щели и проверить счетчики, чтобы иметь возможность регулировать потребление", - добавляет Пантелеев.