КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону

В преддверии отопительного сезона киевлянам следует выполнить определенные рекомендации, которые помогут утеплить дом, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, в рамках подготовки к зиме, в Киеве:

заменили около 26 километров аварийных тепловых сетей;

ликвидировали более 2,1 тысячи повреждений, которые могли бы произойти зимой;

увеличили количество аварийных бригад в городе;

закупили дополнительные генераторы, а предприятия теплоснабжения накопили необходимый объем резервного топлива.