КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону

КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону

В преддверии отопительного сезона киевлянам следует выполнить определенные рекомендации, которые помогут утеплить дом, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, в рамках подготовки к зиме, в Киеве:

  • заменили около 26 километров аварийных тепловых сетей;
  • ликвидировали более 2,1 тысячи повреждений, которые могли бы произойти зимой;
  • увеличили количество аварийных бригад в городе;
  • закупили дополнительные генераторы, а предприятия теплоснабжения накопили необходимый объем резервного топлива.
"К жильцам тоже большая просьба - выполнить простые, но действенные меры на уровне своей квартиры: утеплить окна и балконы, заклеить щели и проверить счетчики, чтобы иметь возможность регулировать потребление", - добавляет Пантелеев.

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