Нардепа Деркача объявили в розыск

Народного депутата Андрея Деркача объявили в розыск. НАБУ и САП разоблачили его на госизмене и незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В 2019 году информпространство заполонили "сенсационные" сообщения о якобы "давлении со стороны посольства США на правоохранительные органы в Украине" и "коррупцию в корпорации "Бурисма". Озвучивал их украинский нардеп, но попасть они должны у тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена" , - говорится в сообщении.

Впоследствии было установлено, что к этой кампании была причастна Россия, а Деркач "заработал" на этом 567 тыс. дол.

В настоящее время нардеп скрывается от следствия.

Ранее СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины. В группу входил Деркач. По данным следствия, он курировал создание ряда частных охранных предприятий в различных областях, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины