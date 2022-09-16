В центре оккупированного РФ Херсона прогремел мощный взрыв

В центре временно оккупированного РФ Херсона прогремел﻿ мощный взрыв. На обнародованных кадрах видно, как позади захваченного ВС РФ здания Херсонской облгосадминистрации поднимаются густые клубы дыма.

"В Херсоне оккупанты не соблюдают правила курения в общественных местах. Законы Украины надо уважать, ублюдки!" , — прокомментировал происшествие спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Российские СМИ утверждают, что по городу был нанесен удар пятью ракетами РСЗО HIMARS. По некоторым данным, его целью было здание Апелляционного суда города, где якобы размещается оккупационная администрация региона.

По данным "РИА Новости", удар был нанесен, когда в здании приходило совещание "глав администраций и округов". По предварительным данным, в следствие взрыва есть раненные и погибшие.