В центре Луганска произошел взрыв в "генпрокуратуре ЛНР"
В центре оккупированного Луганска раздался взрыв в так называемой "генпрокуратуре ЛНР". Инцидент произошел в кабинете самопровозглашенного "прокурора". Об этом, со ссылкой на местные СМИ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Судя по визуальным повреждениям, взрыв произошел в районе кабинета "генпрокурора" Сергея Горенко", - пишет издание "Новости Донбасса".
В настоящее время район вокруг здания оцеплен. Между тем, в соцсетях распространяются ролики с места событий.
Местные СМИ предполагают, вероятно, "генпрокурору" оторвало руку. Ряд российских СМИ сообщили о гибели Горенко. Однако точных данных на этот счет нет.