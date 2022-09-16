В центре Луганска произошел взрыв в "генпрокуратуре ЛНР"

В центре оккупированного Луганска раздался взрыв в так называемой "генпрокуратуре ЛНР". Инцидент произошел в кабинете самопровозглашенного "прокурора". Об этом, со ссылкой на местные СМИ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Судя по визуальным повреждениям, взрыв произошел в районе кабинета "генпрокурора" Сергея Горенко" , - пишет издание "Новости Донбасса".

В настоящее время район вокруг здания оцеплен. Между тем, в соцсетях распространяются ролики с места событий.

Местные СМИ предполагают, вероятно, "генпрокурору" оторвало руку. Ряд российских СМИ сообщили о гибели Горенко. Однако точных данных на этот счет нет.